Klimageschädigte Parks: Verwaltungen suchen Lösungen

Schlossgarten - Üppig bepflanzt sind die Schlossparkanlage. - Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB

Der Klimawandel bedroht bundesweit die historischen Parks und Gärten - die Deutschen Schlösserverwaltungen arbeiten deshalb gemeinsam an Strategien, wie das prägende Erscheinungsbild der Anlagen erhalten werden kann. Lokale Wetterereignisse wie Starkregen und Stürme, aber auch langfristige Entwicklungen wie Trockenheit und Pflanzenschädlinge setzten den Gehölzen massiv zu, schilderte der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, Bernd Schreiber, am Donnerstag in München.

Im Mittelpunkt der Sorge stehen die meist sehr alten, oft in Sichtachsen arrangierten, auffälligen Großbäume, die besonders anfällig für die Folgen der Klimaerwärmung sind. «Seit 2018 sind sehr, sehr viele, in manchen Parks Hunderte Großbäume abgestorben. Es haben sich also dramatische Änderungen ergeben», sagte Andreas Roloff von der Technischen Universität Dresden.

Hoffnung setzen die Fachleute auf natürliche Verjüngung, also Jungbäume, die im Gegensatz zu ihren gepflanzten Pendants durch herabgefallene oder angeflogene Samen an einem Standort aufwachsen. Sie sind nachweisbar widerstandsfähiger und erreichten etwa im Gegensatz zu ihren älteren «Vorgängern» mit ihren Wurzeln auch inzwischen abgesunkenes Grundwasser. «Eine der Gretchenfragen ist dabei, ob die Anpassung schneller ist als der Klimawandel», betonte Schreiber.

