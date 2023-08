Klimaaktivisten wollen Söder beim Radeln stören – Festnahme und verletzter Polizist

Ministerpräsident Markus Söder nach der Radtour bei der Ankunft am Dutzendteich. Foto: imago

Eine entspannte Radtour und danach in den Biergarten, dabei Fachsimpeln über Bayern und die CSU – so hatten sich Ministerpräsident Markus Söder, Innenminister Joachim Herrmann und ihre Parteigenossen sich das am Samstag vorgestellt.













Doch Klimaaktivisten machten ihnen einen Strich durch die Rechnung, ein größeres Polizeiaufgebot musste die Ausflügler schützen. Die Versammlung in Form einer Fahrradtour nach Angaben der Polizei am Vormittag von Rückersdorf an den Nürnberger Dutzendteich. Bereits in Schwaig bei Nürnberg fielen Klimaaktivisten bei dem Versuch auf, sich auf der geplanten Route zu positionieren. Verkehrspolizisten verhinderten das allerdings, sodass die radelnden Politiker ihr Ziel zunächst ohne weitere Störung erreichten.





Polizei trägt Aktivisten aus dem Biergarten, der wehrt sich





Gegen 12.30 Uhr drangen jedoch mehrere Klimaaktivisten in den Biergarten am Dutzendteich ein, wo die CSU die Versammlung fortsetzte, um diese zu stören. Platzverweise der Polizei ignorierten sie, weshalb Einsatzkräfte des Unterstützungskommandos Mittelfranken sie zurückdrängten. Einen 36-Jährigen wollten die Polizisten aus dem Biergarten tragen. Dieser wehrte sich jedoch und versuchte, die Beamten mit Fußtritten zu Fall zu bringen. Er wurde daraufhin festgenommen. Eine weitere, bislang unbekannte Person griff einen anderen Beamten während des Einsatzes von hinten an und riss ihn zu Boden. Der 33-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen.



Rund 30 Klimaaktivisten meldeten anschließend eine Spontanversammlung vor dem Biergartengelände an und führten diese bis etwa 13.30 Uhr durch.





Identität des Angreifers noch unklar





Die Polizei leitete gegen den 36-jährigen Festgenommenen ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein. Der unbekannte Angreifer konnte zunächst nicht identifiziert werden.