Klimaaktivisten beenden Hungerstreik und attackieren Kanzler und Medien

Die Hungerstreikenden der Kampagne „Hungern bis ihr ehrlich seid“, zu denen auch der Regensburger Wolfgang Metzeler-Kick gezählt hat, haben ihre Aktion in Berlin am Donnerstag beendet. Bei einer Pressekonferenz am Vormittag beklagte die Gruppe ein „Versagen der Medien“ sowie „die Handlungsunfähigkeit und Unehrlichkeit der Regierung und insbesondere des Bundeskanzlers in der Klimakatastrophe“ und riefen zu Protesten auf.



„Wenn Politik, Medien und die Umweltverbände versagen, die Weichen rechtzeitig zu stellen, ruht die letzte Hoffnung in der Selbstermächtigung der Bevölkerung“, sagte Metzeler-Kick. Die Aktivisten hatten Kanzler Olaf Scholz zu einer Regierungserklärung und zum radikalen Umsteuern in der Klimapolitik drängen wollen. Acht Menschen waren seit Anfang März im Hungerstreik gewesen: Metzeler-Kick hatte mit 92 Tagen am längsten auf Nahrungszufuhr verzichtet und war zuletzt in einen lebensbedrohlichen Zustand geraten.