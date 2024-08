Klimaaktivisten am Flughafen Nürnberg: Flugbetrieb ist eingestellt

Zwei Klimaaktivisten der Letzten Generation sind nach Angaben der Polizei auf das Rollfeld des Nürnberger Flughafens vorgedrungen. Der Flugbetrieb ist dort nach Angaben von Polizei und Flughafen bis auf Weiteres eingestellt. Weitere Flughäfen sind vom Protest betroffen.









Ein dpa-Reporter vor Ort berichtet von einem Loch im Zaun im südlichen Bereich der Rollbahn. In dessen Nähe lägen zwei Bolzenschneider. Polizei und Feuerwehr sind in dem Bereich im Einsatz.



Die Letzte Generation berichtet von mehreren Störaktionen an Flughafen bundesweit. Je zwei Aktivisten drangen Angaben der Organisation zufolge in orangen Warnwesten auf die Flughäfen Berlin-Brandenburg, Stuttgart, Nürnberg und Köln-Bonn ein.



Sie drückten „friedlich ihren Widerstand aus, indem sie Banner mit der Aufschrift „Oil kills“ und „Sign the treaty“ zur Schau stellten“, berichtete die Organisation laut Mitteilung. „Die Start- und Landebahnen wurden dabei nicht betreten.“

