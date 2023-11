Klimaaktivist besprüht Uni in Erlangen mit Farbe

Erneut haben Klimaaktivisten ein Universitätsgebäude in Bayern mit Farbe besprüht. Die Fassade der Universitätsbibliothek in Erlangen sei auf einer Fläche von drei mal vier Metern mit oranger Farbe beschmutzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zwei Verdächtige seien festgenommen worden. Einer davon soll das Unigebäude am Vormittag mit einem umgebauten Feuerlöscher besprüht haben. Einen zweiten Verdächtigen konnte die Polizei nach eigenen Angaben daran hindern, einen zweiten Feuerlöscher einzusetzen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

Die Gruppe Letzte Generation bekannte sich zu der Aktion. Diese richte sich sowohl an Studierende als auch an Dozierende der Universität Erlangen-Nürnberg, teilte die Gruppe mit. Diese sollten angesichts der Klimakrise auf die Straße gehen und nicht im Hörsaal sitzen. Klimaaktivisten hatten bereits unter anderem Gebäude der Universitäten Regensburg, Würzburg und Passau mit Farbe beschmiert.

