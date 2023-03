Kleintransporter rast in Laster: Ein Schwerverletzter

Krankenwagen - Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. - Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Der Fahrer eines Kleintransporters ist bei einem Unfall auf der A6 in Mittelfranken schwer verletzt worden. Der Mann war am Samstagmorgen nahe Wendelstein (Landkreis Roth) mit hoher Geschwindigkeit in einen kleinen Laster vor ihm gefahren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall noch über hundert Meter weiter über die Autobahn geschleudert.

Der vordere Wagenteil des Unfallverursachers wurde stark zusammengedrückt, wodurch der Mann schwere Beinverletzungen erlitt. Er war im Auto eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Der Rettungsdienst brachte ihn danach ins Krankenhaus. Der Fahrer des kleinen Lasters blieb unverletzt. Die Ursache des Unfalls blieb zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:230305-99-836570/2