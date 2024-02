Kleintransporter prallt gegen Baum: Fahrer in Lebensgefahr

Ein Mann ist am Donnerstag mit einem Kleintransporter in Nürnberg gegen einen Baum geprallt und lebensgefährlich verletzt worden. Der 64-Jährige sei mit dem Wagen von der Straße abgekommen, habe ein Verkehrsschild und ein geparktes Auto gerammt und sei dann gegen den Baum gefahren, teilte die Polizei mit. Die Ursache des Unfalls blieb laut einer Polizeisprecherin zunächst unklar. Die Ermittler könnten aber nicht ausschließen, dass der Mann einen „internistischen Notfall“ erlitten habe. Der bewusstlose Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

