Kleinkind und Hund im Auto eingesperrt: Feuerwehreinsatz

Ein 15 Monate alter Junge und ein Hund sind in München aus einem komplett verriegelten Auto gerettet worden. Die Mutter des Kindes hatte dieses und den Hund am Mittwochvormittag in den Wagen gesetzt, um loszufahren. Doch dann hätten sich alle Türen selbst verschlossen, während die Frau noch draußen war, teilte die Feuerwehr am Mittwochabend mit. Der Schlüssel lag im Auto. Die Mutter rief die Feuerwehr.

Die Frau berichtete den Einsatzkräften dann, dass ein Fenster im ersten Obergeschoss ihres Wohnhauses gekippt sei. Zeitgleich versuchte die Feuerwehr, die Tür zu den Wohnräumen zu öffnen. Dies gelang. «Jetzt den Zweitschlüssel suchen, finden und schon konnte das Fahrzeug geöffnet werden», hieß es weiter.

Die Feuerwehr warnte eindringlich davor, Kinder oder Hunde allein im Auto zu lassen. «Durch Sonneneinstrahlung können sich im Fahrzeuginneren sehr schnell lebensgefährliche Temperaturen entwickeln. Im Notfall rufen Sie den Notruf 112.»

