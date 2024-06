Kleinkind stürzt von Karussell: lebensgefährlich verletzt

Es sollte ein fröhlicher Abend auf dem Volksfest werden. Doch dann stürzt ein kleiner Junge vom Kinderkarussell. Die Verletzungen sind lebensgefährlich.

Ein Kleinkind ist auf einem Volksfest in Mittelfranken von einem Karussell gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Der Junge war am Montagabend mit seinem Vater auf der Kirchweih in Neustadt a. d. Aisch gewesen und mit einem Kinderkarussell gefahren. Aus ungeklärter Ursache stürzte er von einer der Figuren, auf der er saß, und fiel in den Innenbereich des Karussells, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungswagen brachte das Kleinkind in die Uniklinik nach Erlangen. Für die weiteren Ermittlungen wurde das Fahrgeschäft vorerst stillgelegt.

© dpa-infocom, dpa:240604-99-266196/2