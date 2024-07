Kleinkind stürzt aus Fenster vier Meter in die Tiefe: Schwer verletzt auf Intensivstation

Ein 18 Monte altes Kleinkind wurde im Bezirk Vöcklabruck in Oberösterreich beim Sturz aus einem Fenster schwer verletzt und wird nun auf der Intensivstation im Linzer Krankenhaus behandelt.





Der Bub befand sich zusammen mit seiner Mutter und seinem gerade erst geborenen Geschwisterchen in der Wohnung im ersten Stock eines Wohnhauses. In einem unbeobachteten Moment kletterte der kleine Junge auf die Couch und weiter auf das Fensterbrett des offenen Fensters. Das Kind stürzte von dort etwa vier Meter tief auf den Asphalt.



Lesen Sie auch: Kinderzimmer als unterschätzte Gefahrenquelle: So machen Sie Ihre Wohnung kindersicher



Das Kleinkind wurde mit schweren Verletzungen ins Linzer Krankenhaus geflogen, wo es nun auf der Intensivstation behandelt wird.



Die oberösterreichische Landespolizei berichtet immer wieder von Fällen, bei denen Kinder aus Fenstern fallen und schwer verletzt werden. So etwa von einem Kind in Linz, das acht Meter in die Tiefe fiel.

− lai