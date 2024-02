Kleinkind stürzt aus Fenster und wird leicht verletzt

Ein Kleinkind ist in der Oberpfalz aus einem Fenster gestürzt und leicht verletzt worden. Die Dreijährige fiel aus dem ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Mädchen war am Donnerstag mit ihrer sechs Jahre alten Schwester im Kinderzimmer in Weiden in der Oberpfalz und kletterte auf das Fensterbrett. Die Dreijährige soll unbeobachtet das Fenster geöffnet haben. Der anschließende Sturz wurde vermutlich durch einen Spielturm aus Plastik noch abgefedert. Vorsorglich kam das Kind mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

