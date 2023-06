Kleinkind büxt aus und ist allein an Bahnhof unterwegs

Blaulicht - Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. - Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Ein Kleinkind in Schwaben ist von zuhause ausgebüxt und allein an einem Bahnhof unterwegs gewesen. Nach Polizeiangaben vom Montag bemerkten Mitarbeiter eines Imbiss den dreijährigen Jungen am Samstag am Bahnhof in Buchloe (Ostallgäu).

Sie beschäftigten sich mit ihm, da sie annahmen, dass seine Eltern gleich wieder zu ihm kommen würden. Nach einer halben Stunde riefen sie die Polizei. Der Junge spreche kein Deutsch, daher habe man sich mit ihm nicht verständigen können, so die Polizei. Die Beamten hätten aber an der Kleidung des Dreijährigen ein Namensschild entdeckt und so den Jungen zum Wohnort seiner Familie zurückbringen können. Diese hätten nach dem Jungen in der näheren Umgebung gesucht.

© dpa-infocom, dpa:230619-99-109667/2