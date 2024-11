Kleinkind bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Rettungswagen - Symbolbild - Ein Rettungswagen brachte den Jungen schwer verletzt in ein Krankenhaus. (Symbolbild) - Foto: Nicolas Armer/dpa

Ein kleiner Junge rennt in Unterfranken auf eine Straße. Plötzlich kommt ein Auto und erfasst den Bub.

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto hat sich ein Kleinkind in Unterfranken schwer verletzt. Der fünf Jahre alte Junge sei am Samstag in Segnitz (Landkreis Kitzingen) auf die Straße gerannt, sagte ein Polizeisprecher. Ein 37 Jahre alter Autofahrer konnte demnach nicht mehr bremsen und erfasste das Kind.

Ein Rettungswagen habe den Jungen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Fahrer werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:241124-930-298128/1