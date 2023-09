Feuerwehr - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. - Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

In Bamberg ist beim Startvorgang ein Kleinflugzeug abgestürzt. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Weitere Details, wie etwa zu möglichen Verletzten, waren zunächst nicht bekannt. Der Flugplatz Bamberg-Breitenau liegt am Stadtrand nahe der Autobahn 73. Unter anderem waren Einsatzkräfte der Feuerwehr am Sonntagnachmittag vor Ort.

