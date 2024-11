Kleinflugzeug stürzt auf Straße – Pilot leicht verletzt

Glück im Unglück: Eine Cessna stürzt auf eine Straße. Es bleibt bei kleinen Blessuren und Blechschäden. Die Polizei hat bereits erste Hinweise auf die Unfallursache.

Ein Kleinflugzeug ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei wegen eines Fehlers des Piloten nahe dem Flugplatz Hettstadt in Unterfranken auf eine Staatsstraße gestürzt. Der 76-Jährige sei bei dem Unfall am späten Montagnachmittag leicht verletzt worden, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken am Tag danach mit. Zunächst hieß es, der Pilot sei unverletzt geblieben.

Den ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge hatte der Pilot wegen eines Fehlers beim Landeanflug auf den Flugplatz im Landkreis Würzburg die Kontrolle über die Cessna verloren. Demnach stürzte diese rund 300 Meter vor dem Flugplatz ab, touchierte einen Wagen und kam auf der Straße auf dem Dach zum Liegen. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Der Pilot konnte laut Polizei das Flugzeug selbstständig verlassen. Der Rettungsdienst behandelte ihn an der Unfallstelle. Die Straße blieb über Stunden bis zum frühen Dienstagmorgen gesperrt.

Um einen technischen Defekt als Unfallursache auszuschließen, soll das Kleinflugzeug am Mittwoch untersucht werden. Zwei Ermittler der Polizei und ein Mitarbeiter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung arbeiten an der Aufklärung des Unglücks.

