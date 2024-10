Kleinflugzeug kommt in Augsburg von Landebahn ab

Bei der Landung gerät eine Passagiermaschine am Flughafen Augsburg in eine Grünfläche. Der Vorfall endet glimpflich - die Hintergründe sind noch unklar.

Ein kleines Passagierflugzeug ist am Flughafen Augsburg bei der Landung in eine Grünfläche geraten. Nach ersten Erkenntnissen sei der Vorfall am Montag glimpflich verlaufen und es gebe weder Verletzte noch Sachschäden, sagte eine Polizeisprecherin. An Bord der Maschine, die nach demnach etwa die Größe einer Cessna hatte, waren acht Menschen. Warum es zu dem Vorfall kam, war zunächst unklar.

