In Bodenwöhr wird der Neubau auch neue Formen des Lernens ermöglichen. Der Regensburger Architekt Christian Auerbach stellt derweil den Schulbauten in Bayern ein miserables Zeugnis aus: „Da ist manche aufgelassene, russische Kaserne in besserem Zustand.“ Mit Klassenzimmern der Zukunft soll das anders werden.