Kiss auf Abschiedstour in München

Kiss - Die Musiker Gene Simmons (l-r), Thommy Thayer und Paul Stanley von der US-Rockband Kiss performen. - Foto: Sebastian Willnow/dpa/Archiv

Kiss sind zurück auf dem Münchner Königsplatz. Am Samstag (20.00 Uhr) geben die grell geschminkten Hardrocker dort das erste Deutschland-Konzert in diesem Jahr auf ihrer Abschieds-Welttournee «End Of The Road». 17.000 Fans werden nach Angaben der Veranstalter erwartet. Vor vier Jahren hatte die Band schon einmal auf dem Platz zwischen Glyptothek und Staatlicher Antikensammlung in der Münchner Innenstadt gespielt. Nach dem Münchner Konzert stehen noch Auftritte in vier weiteren deutschen Städten an: in Dresden, Berlin, Mannheim und Köln.

© dpa-infocom, dpa:230616-99-82815/2