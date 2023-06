Kirschenernte in Franken läuft an

Kirschenernte in Bayern - Unterschiedliche Süßkirschen liegen in Steigen in der Anlieferungshalle bei der Franken Obst GmbH, ein Zusammenschluss regionaler Obstbaugenossenschaften, zur Weiterverarbeitung bereit. - Foto: Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Zum Naschen, als Marmelade, als Saft oder als Kuchenzutat - in den fränkischen Anbaugebieten werden wieder frische Kirschen verkauft. Die Ernte läuft seit wenigen Tagen.

In Franken hat die Kirschenernte begonnen. «Wir erwarten eine durchschnittliche Ernte», sagte Christof Vogel vom Obstinformationszentrum Fränkische Schweiz. Die Trockenheit bereite den Bauern jedoch Sorge. Nur 10 bis 15 Prozent der Betriebe hätten eine künstliche Bewässerung. Zu viel Regen und Niederschlag zur falschen Zeit - also bei der Ernte - schade den Obstbeständen jedoch auch, da die Kirschen sonst platzen könnten.

Die Ernte früher Süßkirschensorten laufe seit einigen Tagen, teilte Thomas Riehl vom Verein Fränkische Obstbauern mit. Während in Unterfranken die Ernte bis Mitte Juli dauere, gebe es in den oberfränkischen Höhenlagen bis Anfang August frische Kirschen.

Von größeren Frostschäden seien die fränkischen Obstbauern in diesem Jahr verschont geblieben, berichtete Riehl: «Das Wetter zur Blüte und Nachblüte war allerdings verhältnismäßig kühl und verregnet und kann als suboptimal für die Bestäubung und Befruchtung bezeichnet werden.» Trotz des regenreichen Frühjahrs sei der Boden schon wieder sehr ausgetrocknet.

90 Prozent der in Bayern angebauten Süßkirschen kommen nach Vereinsangaben aus Franken. Schwerpunkte sind die Fränkische Schweiz im Landkreis Forchheim und Anbaugebiete in Unterfranken. Die Obstbäuerinnen und -bauern vermarkten ihre Ernte in der Regel über Erzeugergenossenschaften. Es finden sich in der Region aber auch zahlreiche Verkaufsstände an den Straßen, auf Wochenmärkten oder direkt auf den Höfen.

Nach Zahlen des Landesamts für Statistik wurden 2022 in Bayern knapp 2900 Tonnen Süßkirschen geerntet. Wegen des starken Einflusses des Wetters auf den Obstanbau schwankt die Erntemenge von Jahr zu Jahr. Für 2021 ermittelte das Landesamt eine Erntemenge von etwa 2100 Tonnen. 2020 waren es 1600 und 2019 deutlich über 3300 Tonnen.

