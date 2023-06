Kirchentag: Menschenkette für mehr Klimaschutz

Mit einer Menschenkette in der Nürnberger Innenstadt haben Umweltverbände und das evangelische Dekanat Nürnberg mehr Anstrengungen für den Klimaschutz gefordert. Vom derzeitigen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg solle ein starkes Zeichen ausgehen: «Wir wollen jetzt ernsthaften Klimaschutz und wir sind viele», teilte die Umweltbeauftragte des Dekanats, Ute Böhne, mit. Die Menschenkette verband am Freitag den Sebalder Platz in der Innenstadt mit der wenige Kilometer entfernten Zentrale eines Energieversorgers.

Gerade in Nürnberg bestehe eine enorme Umsetzungslücke zwischen den vielen in Klimaschutzfahrplänen formulierten Maßnahmen und aktuellen Planungen, Baugenehmigungen oder Beschlüssen. «Viel zu viel heute bereits Machbares wird nicht angepackt, sondern in eine ferne Zukunft verschoben, große Potenziale für die Klimavorsorge nicht ausgeschöpft», teilte der Bund Naturschutz als Mitveranstalter mit.

