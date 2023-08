Kinogäste klagen über Reizhusten: Ursache unklar

Krankenwagen - Ein Rettungswagen parkt vor der geöffneten Tür eines Wohnhauses. - Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Während eines Kinobesuches haben mehrere Gäste in Unterfranken Reizhusten bekommen. Die Polizei schloss am Donnerstag nicht aus, dass jemand den Reizstoff in dem Würzburger Kino am späten Mittwochabend freigesetzt haben könnte. Mindestens zehn Gäste mussten während einer Filmvorstellung ambulant behandelt werden. Insgesamt saßen etwa 140 Menschen in der Vorstellung. Der Film wurde abgebrochen. Der Betrieb des Kinos sei vorerst eingestellt, bis die Ursache geklärt sei, so die Polizei. Haustechniker und Berufsfeuerwehr hatten bereits am Abend den technischen Stand der Klimaanlage untersucht.

© dpa-infocom, dpa:230803-99-681762/2