Kinderwagen macht sich selbstständig: Zehn Wochen altes Baby stirbt in Klinik

Tragischer Vorfall in Ramsau im Zillertal: Ein zehn Wochen altes Baby ist nach einem Unfall, bei dem sich der Kinderwagen selbstständig gemacht hatte, in der Klinik Innsbruck gestorben. −Symbolbild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Mutter zweier zehn Wochen alten Zwillingsschwestern wollte die beiden Mädchen letzten Freitag um kurz nach 14 Uhr in Ramsau im Zillertal für einen Spaziergang vorbereiten und legte sie vor ihrem Haus in den Kinderwagen, wie die Polizei berichtet. Als die Mutter für wenige Sekunden ins Haus ging, machte sich der Kinderwagen selbstständig und rollte einen steilen Hang hinunter.



Die zwei Mädchen wurden laut Polizei aus dem Kinderwagen in eine Wiese geschleudert. Eins erlitt dabei schwere Verletzungen, das zweite Verletzungen unbestimmten Grades. Die Babys wurden mit dem Hubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen, wo eins der Mädchen am Mittwoch starb.

− kl