Kinderschutz bei SOS-Kinderdörfern weltweit stärken

Nach Übergriffen in SOS-Kinderdörfern hat eine unabhängige Kommission Vorwürfe untersucht und Veränderungen empfohlen. In ihrem Abschlussbericht rät sie unter anderem, den Kinderschutz etwa durch Schulung des Personals zu stärken, Opfer von Übergriffen besser zu unterstützen und die Führungsstrukturen grundlegend zu überarbeiten. Die Untersuchung habe zudem die «Vorwürfe von schwerwiegenden Richtlinienverstößen in den Bereichen Kinderschutz, pädagogisches Fehlverhalten und Misswirtschaft in einzelnen selbstständigen Länderorganisationen» in weiten Teilen bestätigt, teilte SOS-Kinderdörfer weltweit am Mittwoch mit.

Dem Bericht nach geht es um Fälle von sexuellem Missbrauch, daraus resultierenden Schwangerschaften und Zwangsabtreibungen sowie Machtmissbrauch. In einigen Fällen sollen leitende Mitarbeiter Bescheid gewusst und nicht die nötigen oder unzureichende Maßnahmen ergriffen oder die Vorfälle verheimlicht haben. Die Fälle sollen vor allem in Afrika, Asien und Mittelamerika geschehen sein. Einem Sprecher zufolge gibt es mehrere laufende Ermittlungsverfahren. Zudem habe es auch bereits Verurteilungen von Tätern gegeben.

«Wir sind tief erschüttert, dass Kinder und Jugendliche in unserer Obhut Leid erfahren mussten und bitten alle Betroffenen um Entschuldigung. Dies ist durch nichts zu verzeihen», wurde Lanna Idriss, Vorstandsmitglied der SOS-Kinderdörfer weltweit, zitiert. «Wir stehen an einem entscheidenden Punkt: Auf Basis der Erkenntnisse und Empfehlungen werden wir uns weiter verändern müssen und, wo nötig, rigoros erneuern.»

Die unabhängige Kommission bestätigte auch Fortschritte im Bereich des Kinderschutzes. Bei kritischen Themen wie Schwangerschaften und Drogenmissbrauch bei Jugendlichen müsse die Organisation gegensteuern. Auch die Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden in allen Ländern dieser Welt müsse sichergestellt werden.

In SOS-Kinderdörfern sollen Kinder, deren Eltern sich aus verschiedenen Gründen nicht um sie kümmern können, trotzdem in einem familiären Umfeld aufwachsen können.

