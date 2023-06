Mit Datenträgerspürhunden sind Spezialermittler am Dienstagmorgen in über 50 Objekten in Bayern gegen Kinderpornografie vorgegangen. Besuch bekamen dabei zehn Männer aus Niederbayern und der Oberpfalz – auch in Regensburg, Passau, Weiden und Landshut. Einmal kamen hier die Schnüffelnasen zum Einsatz.