Kindergeld 2025: An diesen Tagen im Juni bekommen Sie Ihr Geld ausgezahlt

Familien in Deutschland erhalten seit dem Jahr 2025 mehr Kindergeld. Die Agentur für Arbeit hat die Auszahlungstermine (Ganzjahresübersicht) bereits veröffentlicht: Wann Sie im Juni Ihr Kindergeld erhalten, sehen Sie in einer Übersicht am Ende des Artikels.









Das Kindergeld stieg um 5 Euro auf 255 Euro monatlich pro Kind. Wer bereits Kindergeld erhält oder beantragt hat, muss sich um nichts weiter kümmern: Die Familienkasse zahlt automatisch den erhöhten Betrag aus. Wer das noch nicht erledigt hat, der kann sich online bei der Bundesagentur für Arbeit mit einem Familienkassen-Profil registrieren und seine Anliegen von zu Hause aus erledigen.





Neben Kindergeld gibt es auch den Kinderzuschlag





Erhöht hat sich neben dem Kindergeld auch der Kinderzuschlag (KiZ). Dieser stieg ebenfalls um 5 Euro auf nun 297 Euro. Den Kinderzuschlag erhalten Eltern, deren Haushaltseinkommen nicht oder nur knapp fürs Leben der Familie reicht. Mit dem sogenannten „KiZ-Lotsen“ lässt sich online kinderleicht ein möglicher Anspruch auf den monatlichen Kinderzuschlag prüfen.





Kindergeld: Auszahlungstermine im Juni 2025





Die Auszahlungstermine fürs Kindergeld sind nach den zehn Endziffern (0-9) gegliedert. Das sind die Auszahlungstermine im Juni 2025:



4. Juni: Kindergeld-Endziffer 0

5. Juni: Endziffer 1

6. Juni: Endziffer 2

11. Juni: Endziffer 3

12. Juni: Endziffer 4

13. Juni: Endziffer 5

16. Juni: Endziffer 6

17. Juni: Endziffer 7

18. Juni: Endziffer 8

23. Juni: Kindergeld-Endziffer 9

− mgb