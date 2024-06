Kinder vermutlich von Unbekannten angesprochen

In Unterfranken sollen in mehreren Fällen Kinder und Jugendliche von Unbekannten angesprochen worden sein. Die Polizei geht nach Angaben vom Mittwoch mehreren Hinweisen im Landkreis Schweinfurt nach. Demnach wurden am Montag Grundschüler gefragt, ob sie die Katzen eines Autofahrers sehen wollen. Am Dienstag habe ein Fußgänger einen 10-Jährigen angesprochen. Ebenfalls am Dienstag seien zwei 16-Jährige von einem Autofahrer angesprochen worden. Zur Polizei habe dieser gesagt, dass er niemanden in Gefahr habe bringen wollen. Er steht den Angaben zufolge nicht in Verbindung mit den anderen Vorkommnissen.

Nach den Vorfällen verstärkte die Polizei die Präsenz auf den Schulwegen. In diesem Zusammenhang baten die Beamten darum, Kinder für solche Fälle zu sensibilisieren. Außerdem warnte die Polizei vor Spekulationen und der Verbreitung von Bildern von mutmaßlichen Tätern, da dies unter anderem eine Straftat darstellen könne.

