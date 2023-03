Kinder sprühen Graffiti an Autobahnbrücke: A9 kurz gesperrt

Blaulicht - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. - Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Drei Kinder haben Pfeiler einer Autobahnbrücke an der A9 bei laufendem Verkehr im oberfränkischen Bindlach im Landkreis Bayreuth mit Graffitis besprüht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde die Autobahn 9 am späten Donnerstagnachmittag in diesem Bereich in Fahrtrichtung Berlin kurzzeitig gesperrt, um Schlimmeres zu verhindern. Zuvor hatten mehrere Bürger die Polizei per Notruf über die Situation informiert.

Eine zivile Streife der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth fand die elf und zwölf Jahre alten Kinder bei der Brücke der Bindlacher Allee. Diese ergriffen umgehend die Flucht in Richtung eines nahe gelegenen Supermarkts und wurden dort von der Polizei gestellt. Einer der drei Jungs hatte seine Flucht vorher beendet. Die Kinder wurden samt benutzten Spraydosen den jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben. Die Sperrung der Autobahn konnte nach einer knappen Viertelstunde wieder aufgehoben werden.

