Kinder spielen in Gleisbett in der Oberpfalz

Drei Kinder haben an einem Bahnhof in der Oberpfalz im Gleisbett gespielt. Sie sollen außerdem Steine und eine Plastikflasche auf die Schienen gelegt haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Verletzt wurden die Kinder im Alter von 13 und zwölf Jahren demnach nicht. Zeugen hatten sie den Angaben zufolge am Sonntag am Bahnhof Amberg der Polizei gemeldet, die Beamten brachten sie dann aus dem Gefahrenbereich. Der Zugverkehr sei nicht ernsthaft gefährdet worden. Die Kinder wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben und das Jugendamt wurde informiert.

