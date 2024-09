Kinder müssen Schule wegen Brand in Nachbargebäude verlassen

In einem Ort in Niederbayern brennt eine Lagerhalle. Eine Polizistin bringt Kinder aus der benachbarten Grundschule in Sicherheit.

Wegen des Brands einer Lagerhalle ist eine benachbarte Grundschule in Niederbayern geräumt worden. Die am frühen Nachmittag noch anwesenden Schulkinder seien von einer Polizistin aus dem Gebäude in Geiersthal (Landkreis Regen) begleitet worden, teilte die Polizei mit. Die Grundschüler seien später im Rathaus der Gemeinde betreut worden. Feuerwehrleute hätten verhindert, dass die Flammen auf die Schule oder andere Gebäude übergriffen. Menschen seien nicht in Gefahr gewesen.

Die Lagerhalle sei dagegen zerstört worden. Den Schaden schätzte die Polizei auf eine mittlere sechsstellige Summe. Die Brandursache blieb zunächst unklar.

