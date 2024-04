Kinder in Gleisnähe haben am Donnerstag in Mittelfranken Fern- und Regionalzüge zeitweise ausgebremst. Sie waren am frühen Nachmittag auf der Bahnstrecke zwischen Fürth und Erlangen gesichtet worden. Die Deutsche Bahn sperrte den Streckenabschnitt zwischen Fürth und Vach für eine Stunde, sagte eine Bahnsprecherin. Die Bundespolizei suchte den betroffenen Bereich nach den Kindern ab und gab dann Entwarnung. Es kam zu Verspätungen.

