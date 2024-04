Kind vertreibt nackten Mann (23) aus Reitstall in Nürnberg

Ein nackter Mann hat laut Polizei am Freitagvormittag einen Reitstall im Nürnberger Norden betreten. Ein Kind konnte ihn vertreiben. Das berichtet die Polizei am Sonntag. Der 23-jährige Tatverdächtige wurde kurz darauf festgenommen.









Ein minderjähriges Mädchen befand sich laut Polizei gegen 10.15 Uhr auf dem Gelände des Reitstalls. Es wurde auf einen Mann aufmerksam, der sich vor dem Gelände entkleidete. Der Mann betrat daraufhin nackt das Anwesen, so die Polizei. Das Mädchen forderte ihn auf, den Stall zu verlassen. Daraufhin entfernte sich der Mann zunächst auch.



„Als der nackte Mann das Anwesen erneut betreten wollte, sprach ihn das Mädchen erneut an, sodass er erneut flüchtete“, so die Polizei. Eine Streifenbesatzung konnte den 23-jährigen Tatverdächtigen kurz darauf – wieder bekleidet – festnehmen. Unweit des Reitstalls.



Hierbei konnte der Mann laut Polizei keine schlüssigen Angaben zum Hintergrund seines Handelns machen. „Aufgrund der weiteren nicht nachvollziehbaren und wirren Aussagen, musste der Mann in die Obhut einer Fachklinik übergeben werden“, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Er muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlungen vor Kindern und des Hausfriedensbruchs strafrechtlich verantworten.

− vr