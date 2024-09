Kind verletzt sich beim Spielen an basischer Flüssigkeit

In Hof fällt ein Kind beim Spielen hin und landet in einer Pfütze – kurz darauf muss es ins Krankenhaus.

Ein zweijähriges Kind ist beim Spielen auf einer Aussichtsplattform in Hof mit einer verdächtigen Flüssigkeit in Berührung gekommen und dadurch leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ermittelt sie nach dem Vorfall auf dem Bismarckturm am Dienstagvormittag nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Laut Polizei fiel das Kind auf der Plattform hin und kam dabei mit einer Pfütze in Kontakt. Kurz darauf habe es über Schmerzen am Bein und Gesäß geklagt, zudem soll eine deutliche Hautrötung aufgetaucht sein. Nach der Behandlung im Krankenhaus informierten die Eltern die Polizei.

Die Beamten hätten darauf auf der Aussichtsplattform eine schäumende Flüssigkeit gefunden und die Feuerwehr gerufen. Ein Test ergab demnach, dass es sich um eine basische Substanz handelte. Die Feuerwehr habe die Stelle mit der Pfütze großflächig gereinigt, sodass keine weitere Gefahr bestehe. Eine Colaflasche und eine Packung handelsübliches Rohrreinigungsgranulat habe die Polizei als Beweismittel in Tatortnähe gesichert, sagte ein Polizeisprecher.

