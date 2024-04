Beim Sturz aus dem zweiten Stock ist ein Kleinkind in München lebensgefährlich verletzt worden. Sanitäter und ein Notarzt brachten die knapp Zweijährige in eine Klinik, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Dort sei das Mädchen notoperiert worden. Psychologen betreuten die Eltern und Verwandten des Mädchens. Zu den Hintergründen des Sturzes aus einem Mehrfamilienhaus am Donnerstag ermittelt nun die Polizei.

