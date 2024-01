Kind kracht mit Schlitten gegen Scheune: Schwer verletzt

Ein vierjähriges Kind ist bei einem Schlittenunfall in Wiesthal (Landkreis Main-Spessart) so schwer verletzt worden, dass es mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der kleine Junge war am Sonntagmittag alleine mit seinem Schlitten einen Hang hinunter gefahren und gegen eine Scheunenwand geprallt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach zog er sich eine stark blutende Kopfverletzung zu, war aber noch ansprechbar. Der genaue Umfang seiner Verletzung war zunächst nicht bekannt.

