Kind klemmt sich Hand in Rolltreppe ein: Schwer verletzt

Ein fünf Jahre alter Bub hat sich in München die Hand in einer Rolltreppe eingeklemmt und ist dabei schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr der Landeshauptstadt mitteilte, war das Kind am Montag mit seiner Familie in einem Geschäft in der Innenstadt unterwegs. Dabei geriet die Hand des Jungen auf der Rolltreppe zwischen eine Fahrstufe und die Seitenverkleidung. Der Sicherheitsdienst des Ladens bemerkte den Unfall und stoppte die Rolltreppe per Notschalter. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten demnach die Hand mithilfe von Werkzeugen binnen weniger Minuten befreien. Das Kind kam wegen der schweren Verletzungen an der Hand in ein Krankenhaus. Warum sich die Hand einklemmen konnte, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt nun.

