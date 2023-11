Ein Kind hat in einem alten Kaugummiautomaten eine Tüte mit Ecstasy-Pillen gefunden. Der ehemalige Kaugummiautomat in Nabburg (Landkreis Schwandorf) habe vermutlich als Versteck für Drogen gedient, so die Polizei am Freitag. Das Kind habe die Pillen zufällig gefunden und sie einem Erwachsenen gezeigt. Dieser verständigte die Polizei. Die Beamten stellten die Drogen sicher. Der Kaugummiautomat ist nach dem Vorfall vom Donnerstag abgebaut worden.

