Kimmich rühmt Sané: «Seine Spielfreude ist ansteckend»

Abschlusstraining FC Bayern München - Leroy Sané in Aktion. - Foto: Sven Hoppe/dpa

Leroy Sané steht gegen den FC Kopenhagen vor seinem 50. Einsatz in der Champions League. Bayern-Kollege Joshua Kimmich lobt die konstant starken Leistungen des Offensivspielers.

Der in früheren Jahren so wechselhaft auftretende Fußball-Nationalspieler Leroy Sané erstaunt mit seinen konstant guten Leistungen in der ersten Phase dieser Saison auch seine Kollegen beim FC Bayern. Joshua Kimmich rühmte den Münchner Flügelstürmer vor dessen 50. Champions-League-Spiel am Dienstagabend beim FC Kopenhagen.

«Momentan ist es schon beeindruckend, mit welcher Konstanz Leroy seine Leistungen auf den Platz bringt. Alle drei Tage ist er bei uns mit der beste Spieler. Er entscheidet die Spiele», sagte der 28 Jahre alte Kimmich in Dänemark. «Er hat uns schon den einen oder anderen Sieg reingeschossen.»

Sané scheint tatsächlich in der Form seines Lebens zu sein. In der Bundesliga hat er an den ersten sechs Spieltagen fünf Tore erzielt. Und auch beim 4:3 zum Königsklassen-Auftakt gegen Manchester United hatte er zu den Münchner Torschützen gezählt. Gemeinsam mit Neuzugang Harry Kane ist Sané aktuell der Topspieler in der Offensive des Rekordmeisters.

«Ich versuche, einen guten Rhythmus zu haben», sagte Sané jüngst zu seinem Hoch. Auch in den ersten Länderspielen der EM-Saison gegen Japan (1:4) und Frankreich (2:1) hatte er jeweils getroffen. «Es ist außergewöhnlich schwer, ihn zu stoppen, so wie er jetzt drauf ist», bemerkte Kimmich: «Man merkt, dass er momentan eine Spielfreude an den Tag legt, die ansteckend ist. Ich hoffe, dass es noch lange anhält.»

Kimmich konnte keinen speziellen Grund benennen, warum es bei Sané in dieser Spielzeit so gut läuft. «Ich glaube, dass er den Aufwand immer schon betrieben hat. Leroy ist ein Spieler, der physisch sehr stark ist, der immer fit ist, der alle drei Tage spielt. Er hat auch in der Vergangenheit schon gezeigt, was er kann und es phasenweise auf den Platz bekommen.»

