Kimmich erklärt Bedeutung der Testspiele für guten EM-Start

Bei den letzten Turnier-Flops verlor die Nationalmannschaft immer das Auftaktspiel. Joshua Kimmich weiß das nur zu gut. Darum sei es wichtig, bei den letzten Tests „im Flow“ zu bleiben.

Für Joshua Kimmich kommt den noch zwei Testspielen der Fußball-Nationalmannschaft gegen die Ukraine und gegen Griechenland eine große Bedeutung zu, um mit einem positiven Gefühl ins so wichtige EM-Eröffnungsspiel gehen zu können. „Es steht und fällt alles mit dem Gewinnen. Wir wollen unbedingt die zwei Tests gewinnen, um im Flow zu bleiben“, sagte der Bayern-Profi am Samstag in Herzogenaurach mit Blick auf die zwei Siege zum Start ins EM-Jahr im März gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1).

Bei den vermurksten Turnieren 2018 (WM), 2021 (EM) und 2022 (WM) hatte das DFB-Team jeweils das Auftaktspiel verloren. „Gerade in unserem Fall hängt vom ersten Spiel sehr viel für die Stimmung ab“, sagte Kimmich darum mit Blick auf das erste Gruppenspiel am 14. Juni in München gegen Schottland. Sonst wären die negativen Gedanken gleich wieder präsent. Die DFB-Auswahl testet am Montag (20.45 Uhr/ARD) in Nürnberg gegen den EM-Teilnehmer Ukraine. Am kommenden Freitag folgt in Mönchengladbach die Turniergeneralprobe gegen die griechische Auswahl.

