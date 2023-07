Marihuana - Eine Polizistin hält kleine Tütchen mit Marihuana in den Händen. - Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Mehrere Kilo Drogen haben Schleierfahnder im Rucksack eines Mannes im oberfränkischen Gattendorf (Landkreis Hof) entdeckt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, fanden Beamte bei der Kontrolle auf einem Parkplatz an der Autobahn 93 am Freitag etwa zwei Kilogramm Cannabis und ein Kilogramm Marihuana. Der 26 Jahre alte Mann wurde noch vor Ort festgenommen. Er sitzt den Angaben zufolge seit Samstag in Untersuchungshaft.

