"Kiff nicht!" reicht nicht: Experten fordern mehr Suchtprävention gegen Cannabis

Wenn in Deutschland Cannabis freigegeben würde, dann könnte man zwar zu Kindern und Jugendlichen sagen: "Kiff nicht." Aber das allein reicht noch lange nicht aus, sagte Dr. Tanja Hochegger, Chefärztin der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Bezirksklinikum in Landshut. Präventive Maßnahmen müssten verstärkt werden, denn die Folgen eines erhöhten, längeren Konsums von THC können für manche junge Menschen drastisch sein.

