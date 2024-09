Kießling vor Topspiel: Kein Grund, an Leverkusen zu zweifeln

Der bislang ungeschlagene FC Bayern München empfängt den amtierenden Meister Bayer Leverkusen zum Bundesliga-Topspiel. Der langjährige Torjäger Stefan Kießling erwartet ein offenes Duell.

Der langjährige Torjäger Stefan Kießling sieht Bayer Leverkusen für das Topspiel beim bislang ungeschlagenen FC Bayern München bestens gerüstet. „Es gibt doch überhaupt keinen Grund, an Leverkusen zu zweifeln“, entgegnete der 40-Jährige im Interview mit dem „Münchener Merkur /tz“ (Samstags-Ausgabe). Die Werkself reist mit sechs Zählern als Tabellenzweiter nach München und hat die vergangenen drei Duelle mit dem Rekordmeister nicht verloren.

Ungeachtet des starken Saisonstarts der Bayern erwartet Club-Repäsentant Kießling ein „offenes“ Spiel. „Diesen Status haben wir uns aufgrund der vergangenen anderthalb Jahre erarbeitet. Dass die Bayern mit einer komplett weißen Weste gestartet sind, spricht für sie. Auch wir haben in der Saison gute Leistungen gebracht - nur ein paar Tore zu viel kassiert. Aber es kann halt nicht alles so weitergehen.“ Umso mehr freue er sich auf das Duell zur Wiesn-Zeit. „In so einem Topspiel wird man dann sehen, wie weit man ist.“

Dass die Werkself im Fall einer Niederlage bereist sechs Punkte Rückstand auf die Bayern hätte, würde in Leverkusen nicht für Panik sorgen, betonte Kießling. „Hinterherlaufen ist nie so schön, wie gejagt zu werden. Es wäre ein Dämpfer, aber es wäre noch nichts passiert. Auch die Bayern müssen immer da sein. Sie haben einen super Start hingelegt, aber am Ende geht es um Konstanz, und die hatte Bayer Leverkusen im vergangenen Jahr.“

