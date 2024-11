Kfz-Versicherung oft deutlich teurer – doch Vorsicht beim Wechsel zu billigen Tarifen

Viele Autofahrer haben schon Post von der Versicherung bekommen – oft mit böser Überraschung: Mehrkosten von 25 oder gar 40 Prozent fürs Jahr 2025 sind keine Seltenheit. Bei Preissteigerungen haben Kunden zwar ein Sonderkündigungsrecht, doch Experten warnen vor manchem Billig-Angebot – gut sei nicht immer günstig.









Lesen Sie auch: Neuberechnung der Kfz-Klassen: Wie sich der Wohnort auf die Versicherung auswirkt



Die Prämien in der Kfz-Versicherung sind im Mittel über alle Versicherungsarten hinweg 24 Prozent teurer als im Vorjahr, teilte das Vergleichsportal Verivox kürzlich mit und sprach dabei von Rekordpreiserhöhungen. Die stärksten Preissteigerungen haben die Versicherer demnach bei der Vollkasko-Versicherung umgesetzt – die Prämien für den Rundumschutz liegen 25 Prozent über dem Vorjahr. Der Mediengruppe Bayern liegen aber auch Fälle von Lesern vor, in denen der neue Tarif 40 Prozent über dem bisherigen Preis liegt.



Mehr rund ums Thema Geld und Finanzen lesen Sie auf unserer Sonderseite



„Für die Versicherer ist vor allem die Vollkasko-Versicherung problematisch“, sagt Wolfgang Schütz, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH. „Die Teuerungsrate bei Ersatzteilen und Werkstattkosten liegt weit über der allgemeinen Inflation und beschert den Versicherern hohe Kosten für Schadensfälle.“





Geiz ist nicht immer geil – das gilt vor allem bei der Autoversicherung





Unter anderem der Bund der Versicherten (BdV) warnt davor, bei der Kfz-Versicherung am falschen Ende zu sparen: „Gut schlägt günstig“, teilen die Experten in einer Pressemitteilung mit. Demnach sollten Autofahrer nicht übereilt ihren Vertrag kündigen, um in einen vermeintlich billigen Tarif zu wechseln. „In der Kfz-Versicherung ist Geiz nicht immer geil“, sagt BdV-Vorständin Bianca Boss. Vielmehr sollte immer die Leistungsstärke im Vordergrund stehen und nicht der Preis.



Das könnte Sie auch interessieren: 18 häufige Verkehrs-Irrtümer: Glauben Sie auch, dass dieses Tempolimit nur bei Schnee gilt?



Der günstigere Tarif sei nicht immer die bessere Alternative. „Was man an der Prämie spart, zahlt man im Schadensfall doppelt und dreifach drauf, wenn die Leistungen des Billigtarifs nicht ausreichend sind“, so Boss.





Hund läuft vors Auto – mit dem falschen Versicherungstarif zahlt man den Schaden aus eigener Tasche





Die Tarife haben teilweise sehr unterschiedliche Leistungsniveaus. Verbraucher sollten daher laut BdV unbedingt ihren alten Vertrag mit dem neuen Angebot vergleichen, um keine böse Überraschung zu erleben. „Leistet beispielsweise der neue – vermeintlich günstigere – Kaskoversicherer nicht beim Zusammenstoß mit Tieren aller Art und ein fremder Hund rennt vor das Fahrzeug und verursacht einen Schaden, müsste die Reparatur aus eigener Tasche gezahlt werden“, sagt Vorständin Bianca Boss.



Auch Unfälle mit Vögeln, Katzen und Pferden sind beispielsweise nicht bei allen Versicherungen abgedeckt, betont der ADAC – oft wird in diesen Versicherungspolicen dann nur „Haarwild“ aufgeführt. Laut dem Automobilclub ereignen sich rechnerisch in Deutschland alle zwei Minuten Wildunfälle.



Lesen Sie dazu auch: Wildunfall: Wie man es vermeiden kann und was zu tun ist, wenn es gekracht hat





Vorsicht auch bei den SF-Klassen: Schadenfreiheitsrabatte sind bei Versicherern unterschiedlich





Vorsicht ist beim Versichererwechsel auch mit schadenbelastetem Vertrag geboten: Die bisherige Versicherung bestätigt laut BdV dem neuen Versicherer immer den Vertragsverlauf. Dieser bestimmt daraufhin anhand seiner eigenen Rückstufungstabelle die Schadenfreiheitsklasse (SF-Klasse). Diese Tabelle kann von Versicherer zu Versicherer variieren.



„So kann es beim Wechsel zu einer schlechteren Einstufung des Schadenfreiheitsrabatts kommen. Auch Sondereinstufungen und Einschlüsse – wie beispielsweise der Rabattschutz – werden vom neuen Versicherer häufig nicht berücksichtigt“, erklärt Boss. Verbraucher sollten daher vor einem Wechsel bei ihrem Versicherer erfragen, welche SF-Klasse übernommen werden kann und diese Angabe in den Tarifvergleich einbeziehen.





Auch beim aktuellen Autoversicherer kann man oft sparen – ohne Abstriche bei der Leistung





Nicht immer ist es nötig, den Tarif zu wechseln, um an der Prämie zu sparen, teilt der Bund der Versicherten mit. Folgende Punkte soll man beachten:



- Eventuell lohnt sich beispielsweise der Wechsel von der oftmals teureren Voll- in die Teilkaskoversicherung. Vorsicht: Bei guter Schadenfreiheitsklasse kann die Vollkaskoversicherung günstiger sein als der Teilkaskoschutz.



- Sparwillige Versicherte sollten zudem prüfen, ob sich andere Parameter geändert haben, die Einfluss auf die Prämie haben: Hat sich der Kreis der Fahrer verkleinert? Ist die Jahreskilometerlaufleistung geringer geworden? Steht das Auto nachts mittlerweile in einer Garage statt an der öffentlichen Straße? Das alles kann die Prämie verringern.



- Gleiches gilt für eine Erhöhung des Selbstbehalts. Auch diese senkt die jährliche Prämie.



- Ist man mit dem bisherigen Versicherer zufrieden, kann es sich auch lohnen, direkt bei ihm nach einem besseren Angebot zu fragen. „Haken Sie bei Ihrer Kfz-Versicherung nach, ob sie durch die Umstellung auf einen aktuellen Tarif sparen können, ohne dass sich die Leistungen verschlechtern“, empfiehlt Verbraucherschützerin Boss.





Autoversicherung schon gewechselt und dann bereut? 14 Tage hat man ein Rücktrittsrecht





Sie haben die Autoversicherung schon gewechselt – und erst im Nachhinein gesehen, dass der neue Tarif nicht der beste ist? Oft ist das kein Problem. Laut dem Vergleichsportal Check24 kann man 14 Tage nach Vertragsabschluss noch vom Rücktrittsrecht Gebrauch machen und die abgeschlossene Kfz-Versicherung widerrufen.



Die Frist beginnt laut Check24 bei der Kfz-Versicherung konkret mit dem Tag, an dem Kunden die Versicherungsunterlagen (Vertrag samt AGB beziehungsweise eVB-Nummer) erhalten.