Kellerbrand: 150 Menschen müssen Wohnung verlassen

Ein brennendes Kellerabteil in einem fünfstöckigen Wohnhaus in München hat in der Nacht zu Mittwoch zu drei Verletzten geführt. Die Frau und zwei Kinder kamen in Krankenhäuser, wie die Feuerwehr mitteilte.

Der Rauch habe sich schnell im ganzen Gebäude ausgebreitet und Panik bei den Bewohnern ausgelöst. Mehrere Notrufe gingen bei der Feuerwehr ein, die mit rund 100 Einsatzkräften anrückte. Rund 150 Menschen verließen den Angaben zufolge ihre Wohnungen und versammelten sich vor dem Gebäude im Stadtteil Feldmoching-Hasenbergl.

Die Feuerwehrleute drangen mit Atemschutzgeräten in das Gebäude ein und brachten 15 Menschen in Sicherheit, darunter einige Kinder. Das Feuer konnte nach einer Stunde gelöscht werden. Die Ursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Brand zerstörte laut Feuerwehr die Stromversorgung des Hauses erheblich, so dass nicht alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Sie wurden von Bekannten oder in Notunterkünften untergebracht. Auch angrenzende Häuser waren ohne Strom.

© dpa-infocom, dpa:230517-99-722461/2