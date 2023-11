Keine „Wunderheilung“: 1. FC Nürnberg kann auf Flick setzen

Der 1. FC Nürnberg kann im Auswärtsspiel beim SC Paderborn etwas überraschend schon wieder auf Florian Flick setzen. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler hat vor der Partie am Samstag (13.00 Uhr/Sky) wieder das komplette Mannschaftstraining absolviert, wie Trainer Cristian Fiél am Donnerstag sagte. Zuvor hatte der Fußball-Zweitligist erst Anfang der Woche mitgeteilt, dass Flick wegen einer Sprunggelenksverletzung für einige Tage mit dem Training aussetzen müsse.

„Eine Wunderheilung ist das nicht, glaube ich“, sagte Fiél. „Es war, Gott sei Dank, nicht so schlimm. Ich freue mich, dass er wieder dabei ist.“ Nach dem 1:2 zuletzt gegen den FC Schalke wollen die Franken vor der Länderspielpause zurück in die Erfolgsspur. „Aber das wird eine schwere Aufgabe“, warnte der Trainer. „Paderborn ist in einem wirklich guten Moment.“ Die Ostwestfalen haben die vergangenen beiden Pflichtspiele gewonnen.

