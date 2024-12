Keine Silvesterböller im Nationalpark Bayerischer Wald

Nationalpark Bayerischer Wald - Die Nationalparkverwaltung appelliert an Besucher, in der Silvesternacht aus Rücksicht auf die Tiere auf Böller und Raketen zu verzichten. - Foto: Armin Weigel/dpa

Damit Tiere im Nationalpark Bayerischer Wald entspannt über den Jahreswechsel kommen, appelliert der Nationalpark an Besucher, auf Böller und Raketen zu verzichten.

Aus Rücksicht auf die Tiere im Nationalpark Bayerischer Wald sollen Besucher dort in der Silvesternacht auf Böller und Raketen verzichten. Die Nationalparkverwaltung appellierte außerdem an die Bürger, die den Jahreswechsel in den Höhenlagen wie auf dem Falkenstein, dem Rachel oder dem Lusen verbringen, ihren Müll wieder mitzunehmen.

Rund um die Berggipfel seien viele störungsempfindliche Tierarten beheimatet, etwa das gefährdete Auerhuhn, teilte ein Sprecher mit. Das gleißende Licht von Feuerwerk und das laute Knallen der Böller lasse die Tiere panikartig flüchten. „Besonders bei niedrigen Temperaturen verlieren Auerhühner dann dramatisch an Energie – nicht selten das sichere Todesurteil für die Vögel“, hieß es.

