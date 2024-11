Keine Nacht in der Klinik - Mann beißt Polizisten

Ein Mann möchte einen Schlafplatz im Krankenhaus. Als er den nicht bekommt, eskaliert die Situation. Schließlich greift er einen Beamten an.

Ein Mann, der in einem Krankenhaus übernachten wollte, hat einem Polizisten in die Wade gebissen. Der 73-Jährige habe am Sonntag in der Notaufnahme des Krankenhauses Lindau um einen Schlafplatz gebeten, teilte die Polizei mit.

Gegenüber den Beamten gab der Mann demzufolge an, im Auftrag der Klinik nach Fehlern im Sicherheitssystem zu suchen. Als die Einsatzkräfte den 73-Jährigen aufforderten, das Krankenhaus zu verlassen, gab er an, dass er ärztlich untersucht werden sollte. Da aus medizinischer Sicht keine Behandlung notwendig war, wollten die Einsatzkräfte den Mann nach draußen bringen. Dieser widersetzte sich, griff die Beamten an und biss einem Polizisten in die rechte Wade. Der Beamte habe sich dabei leicht verletzt, sei aber weiter dienstfähig gewesen.

Die Polizei ermittelte gegen den 73-jährigen Mann wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, vorsätzlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte.

