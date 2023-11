Keine Kfz-Zulassung wegen Störung in mehreren Ämtern

Mehrere Ämter in Oberbayern und Niederbayern haben am Donnerstag zwischenzeitlich keine Fahrzeuge zulassen können. Grund dafür war eine technische Störung bei der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB), wie das Landratsamt in Kelheim mitteilte, das ebenfalls betroffen war. Störungen gab es demnach bei allen Zulassungsbehörden, die ihre Server bei der Anstalt mit Sitz in München betreuen lassen. In Rosenheim und Wasserburg (Landkreis Rosenheim) waren die Zulassungsstellen am Donnerstagnachmittag komplett geschlossen.

