Keine Hinweise auf Brandstiftung in Hopfentrocknungsanlage

Die Feuerwehr wurde zu einem Brand in einer Hopfentrocknungsanlage gerufen.

Ein Feuer in einer Hopfentrocknungsanlage in Niederbayern verursacht einen Millionenschaden. Nun gibt es erste Erkenntnisse zur Brandursache.

Nach einem Brand mit einem Millionenschaden in einer Hopfentrocknungsanlage in Niederbayern sehen Ermittler bislang keine Hinweise auf Brandstiftung. Einen technischen Defekt werde als Ursache nicht ausgeschlossen, teilte die Polizei mit.

Der Brand war demnach am Mittwoch während des Betriebs der Trocknungsanlage in Pfeffenhausen (Landkreis Landshut) ausgebrochen. Im Verlauf habe sich das Feuer in der ganzen Halle ausgebreitet. Bei dem Brand sei ein Schaden im niedrigen Millionenbereich entstanden. Verletzt wurde den Angaben nach niemand.

