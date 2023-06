Keine Entscheidung im Missbrauchsprozess in Traunstein: „Das bin ich von der Kirche gewohnt“

Ohne Entscheidung endete die mündliche Verhandlung eines Zivilverfahrens am Dienstag in Traunstein nach dem Missbrauch des Engelsbergers Andreas Perr (39) durch den ehemaligen Pfarrer H. vor rund 30 Jahren. Trotzdem gab es in der Verhandlung einen Knaller. Der Kläger zeigte sich nach der Verhandlung gegenüber der Mediengruppe Bayern dennoch enttäuscht: „Es sind immer wieder Rückschläge für mich, aber das bin ich von der Kirche gewohnt.“

