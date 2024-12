„Kein Zuckerschlecken“ für 1860 München in Essen

Die Stimmung im Stadion an der Hafenstraße in Essen kann einen einschüchtern. Davor warnt auch der Trainer des TSV 1860 München.

Der TSV 1860 München hat vor dem kommenden Spiel bei Rot-Weiss Essen mächtig Respekt vor der Kulisse im Stadion an der Hafenstraße. „Spiele an der Hafenstraße vor 20.000 Zuschauern sind kein Zuckerschlecken. Aber wir haben das letztes Jahr gut gemacht, uns dort den Klassenerhalt gesichert“, sagte Trainer Argirios Giannikis vor dem Auswärtsspiel in der 3. Fußball-Liga am Sonntag (13.30 Uhr).

Essen, wo Giannikis seine erste Station als Cheftrainer hatte (2017/2018), liegt auf einem Abstiegsplatz mit fünf Punkten Rückstand auf die „Löwen“.

Der TSV muss eine Woche nach dem 1:2 gegen den FC Hansa Rostock weiter auf Kapitän Jesper Verlaat verzichten, der erst im neuen Jahr wieder fit sein soll. Länger könnte Moritz Bangerter (Hüfte) ausfallen. Tim Danhof (Fußverletzung) fehlt in Essen ebenso wie Offensivspieler Maximilian Wolfram, der Gelb-gesperrt ist.

